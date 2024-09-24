В Финляндии хотят прописать запрет управлять электросамокатом после употребления алкоголя

В Финляндии появилось предложение изменений в законодательство, которым бы четко закрепили запрет управлять электросамокатом и подобным транспортом после употребления алкогольных напитков.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Норма о запрете управлять электросамокатами, электровелосипедами и другим мелким электротранспортом появилась в правительственной презентации законопроекта, которую разослали для обсуждения.

Ограничением хотят установить 0,5 промилле алкоголя в крови.

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Кроме того, в проекте предлагают прописать возможность для муниципалитетов ограничивать парк прокатных электросамокатов, которые компании проката могут развернуть в городе, и условия использования.

Напомним, Мадрид с сентября стал второй европейской столицей после Парижа, где больше нет сервисов проката электросамокатов.

В Вильнюсе с августа увеличили штрафы за парковку электросамокатов в неположенных местах.