Европарламент поддержал закрепление права на аборт на территории ЕС

Депутаты Европарламента 11 апреля поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция, которую поддержали 336 евродепутатов и против которой высказались 163, предлагает дополнить статью 3 Хартии основных прав ЕС положением о праве каждого человека на "доступ к сексуальному и репродуктивному здоровью и правам, в частности доступ к безопасным и законным абортам".

Документ призывает государства-члены ЕС – прежде всего Польшу и Мальту – полностью декриминализировать аборты, а также устранить препятствия для проведения абортов и бороться с такими препятствиями.

Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность ростом финансирования антиабортных групп в ЕС и призвали Еврокомиссию не предоставлять финансирование организациям, выступающим за ограничение репродуктивных прав женщин.

Инициатива евродепутатов появилась после того, как Франция в марте закрепила в своей конституции право на аборт – став пока единственной страной мира, которая пошла на такой шаг.

Французский президент Эмманюэль Макрон тогда предложил закрепить право на аборт в Хартии основных прав ЕС, что потребует единодушного согласия всех стран-членов.