Дания впервые за 50 лет ослабит законодательство по абортам

В пятницу правительство Дании заявило, что впервые за 50 лет ослабляет ограничения на аборты, чтобы позволить женщинам прерывать беременность до 18-й недели (ранее до 12-й недели).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Чиновники заявили, что закон также будет изменен, чтобы позволить девушкам от 15 до 17 лет делать аборт без согласия родителей.

Мари Бьерре, министр по вопросам гендерного равенства, заявила, что Дания укрепляет права женщин, тогда как в других частях мира они ослабляются.

Реклама:

"Речь идет об индивидуальной свободе женщины, о праве распоряжаться собственным телом и собственной жизнью. Это исторический день для равноправия женщин", – сказала она.

Бесплатные аборты были введены в Дании в 1973 году. Ограничение было установлено на сроке до 12 недель, потому что "тогда все аборты выполнялись хирургическим путем, а в то время аборт после 12-й недели предусматривал больший риск осложнений", сообщило Министерство здравоохранения.

"Спустя 50 лет пришло время, чтобы правила в отношении абортов шли в ногу со временем", – заявила министр здравоохранения Софи Лоде.

Она сказала, что в соседней Швеции, которая в 1996 году установила законодательное ограничение в 18 недель беременности, не наблюдалось значительного увеличения количества абортов или их проведения.

Трехпартийное центристское правительство согласовало этот шаг с двумя левыми группами, Социалистической народной партией и Красно-зеленым альянсом, и двумя центристскими партиями, социал-либералами и "Альтернативой". Соглашение должно быть подкреплено голосованием в парламенте. Никакой даты этого не было объявлено, но инициатива почти бесспорно будет принята, поскольку правительство имеет большинство.

Ожидается, что изменения вступят в силу 1 июня 2025 года.

Министерство здравоохранения заявило, что законный возраст согласия в Дании составляет 15 лет, и 15-летняя девушка может сама принимать решения относительно своего тела.

Данные Датского управления данных здравоохранения показывают, что общее количество абортов в Дании в течение последних лет оставалось стабильным. В 2022 году было 14 700 медицинских абортов, по сравнению с 14 500 в 2017 году. Пик пришелся на 1975 год, когда было сделано 27 900 абортов.

В апреле депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

Инициатива евродепутатов появилась после того, как Франция в марте закрепила в своей конституции право на аборт – став пока единственной страной мира, которая пошла на такой шаг.