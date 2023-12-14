Сейм Литвы одобрил запрет для военных ездить в недружественные страны

Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающую литовским профессиональным военным путешествовать в недружественные страны вне службы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

За принятие закона проголосовали 78 депутатов, против – 0, воздержавшихся не было.

. Консерватор Арвидас Поцюс, который призвал голосовать "за", считает, что поправка снизит риск утечки секретной информации.

"У некоторых военнослужащих есть разрешение на работу с совершенно секретными категориями документации. Чтобы избежать неприятных случаев, я предлагаю поддержать эту поправку", – сказал Поцюс.

С 1 января 2024 года военнослужащим профессиональной военной службы будет запрещено выезжать вне службы в иностранные государства или территории, перечень которых будет утверждаться правительством.

Однако первоначальный список этих стран был представлен Министерством национальной обороны еще в октябре.

Однако поправка предусматривает и исключения. Как указано в проекте резолюции, поездки в эти страны будут разрешены в случае тяжелой болезни или смерти родственника военнослужащего, который находится на профессиональной военной службе, если военнослужащий назначен его опекуном или попечителем, или в любых других случаях, определенных правительством.

Напомним, в конце октября министр обороны Арвидас Анушаускас предложил поправку, согласно которой литовским профессиональным военным планируют запретить выезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.

В конце сентября Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, которые работают с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся около 56 тысяч человек.