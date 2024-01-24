Литва запретила солдатам и полицейским выезжать в РФ, Беларусь и Китай

Правительство Литвы в среду запретило военным, а также пограничникам и полицейским выезжать во внеслужебное время в Россию, Беларусь и Китай.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В Министерстве обороны страны заявили, что список стран базируется на оценке рисков и угроз национальной безопасности.

"В Стратегии национальной безопасности указано, что РФ, Беларусь и КНР представляют угрозу безопасности Литвы и ее граждан, в частности с помощью шпионажа против Литвы со стороны разведки и служб безопасности этих стран", – говорится в проекте постановления.

По данным Минобороны, эти страны собирают информацию о гражданах Литвы, которые имеют право доступа к секретной информации, ищут их уязвимые места и пытаются использовать их с целью вербовки на своей территории или в третьих странах.

В докладе указывается, что российские и белорусские спецслужбы также проводят допросы и провокации против граждан Литвы, которые въезжают на их территорию.

Разрешение на въезд в эти страны могут предоставлять в случае критического состояния здоровья или смерти близких родственников и супругов, а также в случае необходимости осуществления родительских или опекунских прав и обязанностей или решения вопросов, связанных с имущественными правами.

Ранее Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающую литовским профессиональным военным путешествовать в недружественные страны вне службы.

Напомним, в конце октября министр обороны Арвидас Анушаускас предложил поправку, согласно которой литовским профессиональным военным планируют запретить выезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.

Перед этим Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, которые работают с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся около 56 тысяч человек.