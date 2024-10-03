В Молдове заблокировали сайты "Яндекс", Rutube и Dzen
В Молдове по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) заблокировали еще пять сайтов, среди которых в частности российские "Яндекс", Rutube и Dzen.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее распоряжение опубликовал крупнейший интернет-провайдер Молдовы Orange.
Согласно обнародованной информации, доступ пользователей из Молдовы был заблокирован к таким платформам:
- moldova24.online;
- pwa.moldova24.online;
- rutube.ru;
- yandex.ru;
- dzen.ru.
Напомним, на прошлой неделе в Молдове заблокировали доступ к семи сайтам, в частности, к российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, а также сайту так называемого "правительства" Крыма.
20 октября в Молдове состоятся президентские выборы, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.
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