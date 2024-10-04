В Британии предстали перед судом подозреваемые в поджоге, связанном с "Вагнером"

Шестеро мужчин, обвиняемых в пожаре на связанном с Украиной предприятии в Лондоне якобы от имени военизированной группировки "Вагнер", предстали перед судом в пятницу, 4 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

22-летнего Джейкима Роуза, 19-летнего Угния Асмену, 20-летнего Дилана Эрла, 22-летнего Джейка Ривза, 22-летнего Нии Мэнса и 61-летнего Пола Инглиша обвиняют в поджоге промышленного объекта в Лейтоне, что на востоке Лондона, в марте 2024 года.

Для тушения пожара понадобилось 60 пожарных.

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Мужчинам объявили обвинение в поджоге при отягчающих обстоятельствах в соответствии с Законом о национальной безопасности Британии, принятого в 2023 году.

Утверждается, что Эрл контактировал с куратором "Вагнера" и организовал нападение, завербовав других подсудимых и заплатив им.

Все обвиняемые, кроме Асмены, явились на слушания в высшем уголовном суде Англии и Уэльса. Также перед судом предстал 22-летний Дмитриюс Паулаускас – его обвиняют в неразглашении информации о террористических актах.

Согласно судебным документам, мужчины якобы атаковали объект недвижимости, который "принадлежал украинцу", от имени наемников из группы Вагнера.

На слушаниях в пятницу Роуз признал себя виновным в хранении ножа в общественном месте, тогда как Паулаускас не признал себя виновным в несообщении информации о террористических актах.

Остальные обвинения рассмотрят в суде в Лондоне 25 октября.

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.

А Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежки за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.