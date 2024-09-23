В Германии подсчитали, что победа Трампа ударит по немецкому экспорту

Немецкий экспорт в США может упасть почти на 15%, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре.

Об этом предупредил экономический институт ifo в Мюнхене совместно с Econpol Europe, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным института, победа Трампа ударит по немецкому экспорту в США, причем больше всего пострадают автомобильная и фармацевтическая отрасли. Ожидаемое падение в обеих отраслях достигает трети.

Ожидается, что немецкий экспорт в Китай также испытает негативное влияние и может упасть почти на 10%, по оценкам аналитиков.

Реклама:

Это происходит на фоне того, что Трамп объявил о введении тарифов в размере 60% на американский импорт из Китая и 20% из остального мира, что сделает немецкую продукцию значительно дороже в США.

"Если Трампа снова изберут, и начнется новая торговая война с Китаем, Германия как страна-экспортер сильно пострадает от этого", – отметила эксперт по вопросам торговли ifo Лизандра Флах.

Расчеты экспертов не учитывают потенциальные контрмеры со стороны Китая. Если такие меры вступят в силу, влияние на Германию может быть еще большим, говорят экономисты.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что у вице-президента США Камалы Харрис есть шансы одержать победу на президентских выборах.

Также Шольц считает, что Харрис будет "очень хорошим президентом" США.