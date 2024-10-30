Президент Грузии призвала Запад оказать давление на партию власти

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала страны Запада оказать серьезное давление на правящую партию страны "Грузинская мечта" для пересмотра результатов парламентских выборов.

Об этом она сказала в интервью грузинской службе "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили убеждена, что если такого давления не будет и результаты выборов не будут пересмотрены, Грузия может потерять свою "европейскую перспективу".

Она подчеркнула, что европейские и западные партнеры Грузии должны оказать "чрезвычайное давление" на власть, "чтобы она пересмотрела результаты выборов и количество голосов, которые были украдены".

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"Очень многое зависит сейчас от реакции наших партнеров, насколько однозначной будет их реакция, насколько сильным будет их давление на власть, потому что я думаю, что никто не может позволить себе потерять Грузию в пользу России в такой форме", – отметила грузинский президент.

По ее словам, местные организации работают над сбором информации и доказательств, чтобы доказать обвинения в злоупотреблениях во время голосования.

Она также указала на результаты опросов общественного мнения и экзитполов, которые, по ее словам, рисуют другую картину, чем официальные результаты Центральной избирательной комиссии.

"В общем, вполне очевидно, что власти помогала, вдохновляла их деятельность российская модель и то, что они обещали Грузии после выборов", – добавила Зурабишвили.

Ранее Зурабишвили обвинила партию власти "Грузинская мечта" в применении тактики и пропаганды российского толка во время парламентских выборов 26 октября.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры начали протесты.

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.