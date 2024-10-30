Минобороны Испании предлагает мобильные морги для пострадавших от наводнения районов

Министерство обороны Испании предлагает предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что количество жертв может возрасти.

Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес, которую цитирует El Pais, сообщает "Европейская правда".

Оборонное ведомство предложило развернуть мобильные морги в связи с опасениями, что после того как грязь, затопившая многие города Валенсии, начнет сходить, могут быть найдены еще погибшие.

По ее словам, в целом мобилизовали более 1000 военных, из которых 250 участвуют в спасательных работах, а еще 750 находятся на позициях, ожидая доступа к районам, которые все еще остаются изолированными.

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Роблес рассказала, что спасательные операции уже начались с использованием вертолетов Cougar из армейского батальона экстренной помощи, базирующегося в Бетере (Валенсия), также были задействованы самолеты ВВС.

Министерство обороны мобилизовало военных психологов для работы с семьями жертв, а также кинологические команды с обученными собаками для поиска тел погибших.

"Мы будем продолжать делать все необходимое, сколько потребуется", – сказала Роблес.

По последним данным, в Испании в результате внезапных наводнений погиб по меньшей мере 51 человек.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявили, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов.