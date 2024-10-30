Только 13% французов хотели бы, чтобы победителем президентских выборов в США стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Elabe по заказу BFMTV.

Явное большинство респондентов – 64% – ответили, что хотели бы победы кандидата демократов, действующего вице-президента Камалы Харрис.

Победы кандидата Республиканской партии Дональда Трампа хотели бы только 13% опрошенных. Еще 23% сказали, что не имеют четкого мнения по этому поводу.

Реклама:

Поддержка кандидатуры Харрис особенно высокая среди сторонников партии президента Франции Эмманюэля Макрона (90%) и блока левых (85%).

73% опрошенных ответили, что негативного мнения о Дональде Трампе, из которых 60% – крайне негативного.

66% респондентов убеждены, что победа Харрис будет иметь положительное влияние на отношения Франции и США, тогда как победа Трампа повлияет негативно.

Опрос проводился среди репрезентативной выборки из 1007 человек онлайн 29-30 октября.

Похожий опрос в Британии также показал, что большинство британцев хотят победы Камалы Харрис.

Напомним, Трамп заявил, что Европа заплатит "большую цену " в случае его переизбрания, имея в виду условия торговли.

Читайте также: Решающие дни выборов в США: как Трамп наверстывает отрыв и что может определить нового президента