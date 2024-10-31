Наводнения в Испании: Франция готова отправить своих спасателей для помощи

Во Франции заявили о готовности отправить своих спасателей для помощи Испании, которая страдает от последствий смертоносного наводнения.

Об этом в эфире BFMTV заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Франция предложила Испании отправить 250 спасателей для помощи по ликвидации последствий наводнения.

Министр добавил, что французские спасатели "готовы вмешаться, как только Испания примет это предложение".

Реклама:

Готовность помочь Испании также подтвердил глава МВД Франции Бруно Ретайо.

"В случае необходимости мы готовы отправить пожарные подразделения на помощь силам гражданской безопасности", – написал он по итогам разговора со своим испанским коллегой Фернандо Гранде-Марлаской.

По последним данным, жертвами внезапных наводнений в Испании стали 95 человек. Утром 31 октября в пострадавших от наводнений регионах возобновили поиски пропавших без вести.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.