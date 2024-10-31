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В Испании возобновляют поиски пропавших без вести в результате смертоносных наводнений

Новости — Четверг, 31 октября 2024, 08:25 — Ирина Кутелева

В Испании утром в четверг, 31 октября, возобновляются поиски людей, пропавших без вести в результате внезапных наводнений, которые унесли жизни почти ста человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В поисках будут участвовать 1000 военнослужащих чрезвычайного подразделения, а также тысячи сотрудников Гражданской гвардии, пожарных и полицейских.

Как указано, в этот четверг сильные дожди угрожают северу испанской провинции Кастельон, югу провинции Таррагона, городам Кадис, Уэльва и Севилья в Андалусии, а также всему автономному сообществу Эстремадура.

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По состоянию на утро четверга, тысячи людей все еще остаются без электричества в своих домах.

В провинции Валенсия до сих пор перекрыто много дорог, приостановлено движение скоростных поездов между Мадридом и автономным сообществом Валенсия и средиземноморским коридором в Барселону, а также большинства пригородных поездов.

Ожидается, что премьер-министр Испании Педро Санчес посетит центр координации чрезвычайных ситуаций в Валенсии, расположенный менее чем в 10 километрах от Пайпорты – города, где в результате наводнений погибли 40 человек.

Сообщалось, что жертвами внезапных наводнений в Испании стали 95 человек.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне Министерство обороны Испании предлагало предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что число жертв может возрасти.

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Испания стихийные бедствия
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