Повені в Іспанії: Франція готова відправити своїх рятувальників для допомоги
У Франції заявили про готовність відправити своїх рятувальників для допомоги Іспанії, яка потерпає від наслідків смертоносної повені.
Про це в ефірі BFMTV заявив глава французького МЗС Жан-Ноель Барро, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Франція запропонувала Іспанії відправити 250 рятувальників для допомоги з ліквідації наслідків повені.
Міністр додав, що французькі рятувальники "готові втрутитися, щойно Іспанія прийме цю пропозицію".
Готовність допомогти Іспанії також підтвердив очільник МВС Франції Бруно Ретайо.
"У разі необхідності ми готові відправити пожежні підрозділи на допомогу силам цивільної безпеки", – написав він за підсумками розмови зі своїм іспанським колегою Фернандо Гранде-Марласкою.
За останніми даними, жертвами раптових повеней в Іспанії стали 95 осіб. Вранці 31 жовтня у постраждалих від повеней регіонах поновили пошуки зниклих безвісти.
В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів.