Повені в Іспанії: Франція готова відправити своїх рятувальників для допомоги

У Франції заявили про готовність відправити своїх рятувальників для допомоги Іспанії, яка потерпає від наслідків смертоносної повені.

Про це в ефірі BFMTV заявив глава французького МЗС Жан-Ноель Барро, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Франція запропонувала Іспанії відправити 250 рятувальників для допомоги з ліквідації наслідків повені.

Міністр додав, що французькі рятувальники "готові втрутитися, щойно Іспанія прийме цю пропозицію".

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Готовність допомогти Іспанії також підтвердив очільник МВС Франції Бруно Ретайо.

"У разі необхідності ми готові відправити пожежні підрозділи на допомогу силам цивільної безпеки", – написав він за підсумками розмови зі своїм іспанським колегою Фернандо Гранде-Марласкою.

За останніми даними, жертвами раптових повеней в Іспанії стали 95 осіб. Вранці 31 жовтня у постраждалих від повеней регіонах поновили пошуки зниклих безвісти.

В ЄС на тлі смертоносної стихії заявляли, що готові надати допомогу Іспанії, однак поки не отримували відповідних запитів.