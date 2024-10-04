Украина призвала трибунал в Гааге приказать РФ демонтировать Керченский мост

Украина настаивает, что Арбитражный трибунал в Гааге, который рассматривает дело о нарушении Россией Морской конвенции ООН, должен обязать РФ демонтировать Керченский мост.

Об этом заявила в заключительном выступлении на слушаниях заместитель Агента Украины Оксана Золотарева, ее заявление приводит "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Демонтаж моста, подчеркнула Золотарева, является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем.

"Россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS (Конвенции ООН по морскому праву) по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия", – сказала Золотарева.

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Она напомнила позицию Украины, которая обвиняет Россию в переписывании международного права на свой вкус.

"Мы просим этот трибунал сказать России: "Хватит". Мы просим вас воплотить замысел Конвенции по морскому праву. Мы просим вас соблюдать правовые нормы Мирового океана, разработанные для защиты общих интересов всего человечества", – сказала Золотарева.

Она добавила, что необходимо приказать России предоставить гарантии, что она не повторит своих нарушений в будущем.

"Россия должна получить приказ убрать последствия своих незаконных действий, освободив и аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила.

Необходимо приказать России провести соответствующие исследования о влиянии российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду.

Также необходимо приказать России принять меры для устранения экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического ущерба", – заявила заместитель Агента Украины.

Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но лишь в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.

23 сентября 2024 года в Гааге начались слушания по существу по делу.

В рамках дела Украина отмечает, в частности, незаконность Керченского моста и просит трибунал применять Конвенцию по морскому праву так, как она написана, чтобы привлечь Россию к ответственности.