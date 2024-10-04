Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине

Европейский оборонный конгломерат KNDS подписал контракт на поставку 12 пушек CAESAR, которую профинансирует Украина.

Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Лекорню отметил, что соглашение подписали 3 октября в кулуарах индустриального форума, организованного в Киеве.

"Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину", – подчеркнул французский министр.

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En marge du forum industriel organisé à Kiev, signature hier par @KNDS_France d’un contrat pour fournir 12 canons CAESAR financés par l'Ukraine.



Les hausses des capacités de production de notre industrie de défense permettent de soutenir l’Ukraine. – Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 4, 2024

KNDS – один из крупнейших оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфель входят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики и тому подобное.

1 октября стало известно, что концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Украине.

KNDS Ukraine LLC будет поддерживать сотрудничество с государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

На днях сообщалось, что правительство Бельгии рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех самоходных артиллерийских установок CAESAR на сумму 12 млн евро.