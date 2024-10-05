Трамп считает, что Израилю следует атаковать ядерные объекты Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израилю следует нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит телеканал CNN.

Кандидат в президенты США сказал, что не согласен с тем, что президент Джо Байден посоветовал Израилю принять пропорциональные меры и не наносить удар по ядерным объектам.

"Они спросили (Байдена): "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Ведь это то, что вы хотите ударить, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы должны ударить?", – отметил он.

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Байден надеется, что Израиль выберет взвешенный подход, который позволит ему отстоять свое право на ответный удар и одновременно избежать действий, которые могут вызвать дальнейшие ответные действия и ввергнуть регион в полномасштабную войну.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.