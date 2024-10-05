В Словакии медведь смертельно ранил мужчину

В Словакии медведь нанес смертельные ранения мужчине в сельской местности на северо-западе страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Инцидент произошел утром 5 октября в Жилинском крае, в округе Липтовский Микулаш. Медведь атаковал 55-летнего мужчину в лесу в труднодоступной местности, свидетелями происшествия были также другие люди, вызвавшие помощь.

На место отправились скорая-вертолет, патруль полиции и специальная служба реагирования на инциденты с участием медведей.

Реклама:

Спасти мужчину не удалось, несмотря на то, что свидетели сразу начали реанимационные меры, он умер от полученных травм.

Это очередной из серии инцидентов с медведями в Словакии за последний год. В августе в другой местности медведь напал на туриста из Польши.

Медведи стали значительной проблемой также в Румынии, их популяцию в стране называют крупнейшей в Европе.

В правительстве анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегеранском шоссе через Карпаты, что опасно меняет поведение хищников.