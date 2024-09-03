Румыния усиливает меры против подкармливания медведей на известной высокогорной трассе

В Румынии анонсировали усиление мер по противодействию подкармливанию туристами медведей на известном Трансфегеранском шоссе через Карпаты, что опасно меняет поведение хищников.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Национальное агентство по защите окружающей среды запросило поддержку жандармерии и дорожной службы для предотвращения новых инцидентов с участием медведей на 15-километровом участке Трансфегеранского шоссе.

Патрули смогут выписывать два штрафа: за парковку в этой зоне и за непосредственно подкармливание медведей.

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В ведомстве заявили, что таким образом реагируют на "все более тревожную ситуацию" с поведением медведей, которы, привыкнув получать гостинцы, все чаще сами выходят к людям, что приводит к инцидентам с ранением людей, которым потом еще и выплачивают компенсации из госбюджета.

"Это должно противодействовать противозаконной практике подкармливания диких зверей и парковки автомобилей на обочине, что стало привычным поведением для многих туристов и водителей, которые проезжают транзитом", – отметил руководитель агентства.

По его словам, делать акцент на отселении медведей в другие районы нерационально, потому что в итоге они все равно вернутся туда, где привыкли получать легкодоступную пищу.

В Румынии за прикармливание диких зверей предусмотрены штрафы от 500 до 1500 леев (4590 – 13765 гривен), а за остановку в запретной зоне грозит штраф от 290 до 725 леев (2660 – 6650 гривен).

Напомним, недавно румынский журналист рассказал, как медведь начал лезть внутрь его автомобиля, требуя гостинец.

В июле 2024 года румынские депутаты согласовали отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки, к которой медведь вышел на горной тропе.

В последние годы медведи стали немалой проблемой в румынских Карпатах: популяция зверей стала очень большой и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.