В польском городе в результате отравления угарным газом погибли два человека

В польском городе Явожно в воскресенье, 6 октября, погибли два человека из-за отравления угарным газом, еще четырех удалось спасти.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Пожарные допускают, что вероятно, утечка угарного газа произошла из-за негерметичности или засорения дымохода.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, один человек стоял возле дома, а трое других, в том числе двое детей, находились на балконе. Всех четверых доставили в больницу.

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Внутри находились еще двое взрослых, которых не удалось спасти.

В начале сентября на мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушили масштабный пожар: горели материалы для производства альтернативного топлива.

На прошлой неделе в польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.