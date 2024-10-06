У польському місті внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє людей

У польському місті Явожно у неділю, 6 жовтня, загинуло двоє людей через отруєння чадним газом, ще чотирьох вдалося врятувати.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Пожежники допускають, що ймовірно, витік чадного газу стався через негерметичність або засмічення димоходу..

Коли пожежники прибули на місце події, одна людина стояла біля будинку, а троє інших, у тому числі двоє дітей, перебували на балконі. Усіх чотирьох доставили до лікарні.

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Всередині перебували ще двоє дорослих, яких не вдалося врятувати.

На початку вересня на сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасили масштабну пожежу: горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.

Минулого тижня у польському Пйотркуві-Трибунальському спалахнула велика пожежа на сміттєзвалищі.