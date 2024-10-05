В Мюнхене сотни пассажиров опоздали на рейсы из-за огромных очередей

В четверг на этой неделе 750 пассажиров в аэропорту Мюнхена опоздали на рейсы из-за аномальных очередей на контроле безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

3 октября в Терминале 2 аэропорта Мюнхена возникли аномально длинные очереди на контроле безопасности. Время ожидания для прохождения только этого этапа перед посадкой на рейс составляло около 2 часов.

Вследствие этой задержки на рейсы опоздали около 750 пассажиров. Ситуация спровоцировала шквал критики со стороны путешественников и некоторых баварских политиков.

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Аэропорт признал проблему и извинился. Директор аэропорта Йост Ламмерс на брифинге объяснил ситуацию "необычным поведением пассажиров". Очереди якобы возникли из-за того, что многие путешественники приехали за 6 и более часов до своего рейса, из-за чего в аэропорту стало слишком много людей.

На следующий день аэропорт и авиакомпании скорректировали распределение пассажиров между терминалами и в дополнение призвали не приезжать раньше чем за три часа до рейса.

В субботу сообщили, что ситуация спокойная и аномальных очередей нет.

Напомним, в аэропорту Франкфурта 4 октября произошли задержки из-за технических проблем в немецкой системе управления воздушным движением.

А в аэропортах и портах французской Корсики из-за забастовки застряли сотни пассажиров.