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В Италии появились фото пожара в моторе самолета Ryanair перед взлетом

Новости — Пятница, 4 октября 2024, 09:52 — Мария Емец

В итальянских соцсетях и СМИ появилось больше фото с места инцидента в аэропорту южного итальянского города Бриндизи, где загорелся мотор самолета Ryanair перед его вылетом.

Об инциденте сообщает агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Самолет ирландского лоукостера утром должен был выполнять рейс из Бриндизи в Турин, на борту было 184 пассажира и шесть членов экипажа. Когда самолет уже отправился к взлетно-посадочной полосе, один из его моторов под крыльями вспыхнул.

Люди сразу заметили огонь, некоторые пассажиры запаниковали. Стюарды сразу начали действовать по протоколу и открыли соответствующие выходы из самолета, а на взлетную полосу подъехали пожарные бригады, которые быстро потушили огонь. Никто не пострадал. 

Из-за инцидента аэропорт на три часа приостанавливал работу, из-за чего некоторые прибывающие рейсы сели в ближайших соседних аэропортах, а отправление задержали. Пассажиры пострадавшего самолета в конце концов вылетели в Турин другим рейсом с пятичасовой задержкой.

Резонанс вокруг инцидента усилило то, что всего два дня назад в аэропорту на севере Италии во время посадки другого самолета Ryanair у него лопнули шины.

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