В Италии появились фото пожара в моторе самолета Ryanair перед взлетом

В итальянских соцсетях и СМИ появилось больше фото с места инцидента в аэропорту южного итальянского города Бриндизи, где загорелся мотор самолета Ryanair перед его вылетом.

Об инциденте сообщает агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Самолет ирландского лоукостера утром должен был выполнять рейс из Бриндизи в Турин, на борту было 184 пассажира и шесть членов экипажа. Когда самолет уже отправился к взлетно-посадочной полосе, один из его моторов под крыльями вспыхнул.

Люди сразу заметили огонь, некоторые пассажиры запаниковали. Стюарды сразу начали действовать по протоколу и открыли соответствующие выходы из самолета, а на взлетную полосу подъехали пожарные бригады, которые быстро потушили огонь. Никто не пострадал.

#Breaking a Ryanair B-737 had an engine fire while preparing for take-off at Brindisi (Italy). All aboard evacuated safely using the emergency slide. Jet [Registration "9H-QCB"] was operating as Flight FR8826. Airport was temporarily closed due to the incident. Sources and… pic.twitter.com/OOl9OhAYT8