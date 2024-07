Антиукраинского евродепутата выгнали с заседания Европарламента за скандальное поведение

Одиозную ультраправую и антиукраинскую евродепутата Диану Шошоаке из Румынии выгнали с пленарного заседания Европарламента во время дебатов о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на должность президента Еврокомиссии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает G4Media.

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала вывести Шошоаке из зала, поскольку та пыталась прервать выступление лидера группы Renew Europe Валери Айе.

"Сколько нужно коллег, чтобы вас вывели из зала? Я думаю, что вы наговорили достаточно", – сказала она в ответ на возгласы одиозного евродепутата.

После этого Шошоаке вывели из зала пленарных заседаний под аплодисменты ее коллег.

В кулуарах она продолжила кричать, держа икону.

De weggestuurde Europarlementariër Diana Iovanovici-Șoșoacă is van S.O.S. Roemenië. Ze is woest: “Von der Leyen is een crimineel” pic.twitter.com/LHD4IUROgz