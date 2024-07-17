Антиукраинская евродепутат приведет в Европарламент священника изгонять "дьяволов"

Одиозная ультраправая и антиукраинская евродепутат Диана Шошоаке из Румынии пообещала привести в Европейский парламент священника, чтобы прогнать оттуда "дьяволов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Шошоаке, эксцентричная лидер румынской ультраправой партии "S.O.S. Румыния", недавно была избрана на свой первый срок на должность депутата Европарламента.

"Как и в румынском парламенте, здесь встречаются дьяволы", – сказала Шошоаке журналистам на этой неделе.

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"Я приведу священника, чтобы провести освящение в кабинетах и везде, где только смогу. Это мое право на религию, на выражение моей религиозной веры", – отметила она.

Шошоаке в первый день работы в парламенте была одета в традиционный румынский народный костюм. Она принесла в здание парламента миро, ладан и "икону святой Параскевы", и, по ее словам, "сразу же отношение всех изменилось".

Она также рассказала о разговоре с председателем Европарламента Робертой Метсолой, которая, по словам Шошоаке, побледнела при виде евродепутата.

"Я подошла к госпоже Метсоле. Когда она увидела меня, она побелела. Я попросила ее о встрече, она становилась все белее и белее. Она сказала: "Пожалуйста, напишите мне время, когда вы хотите (встретиться), и я открыта для разговора с вами", – рассказала Шошоаке.

Ранее на этой неделе Шошоаке сняла, как во время голосования за председателя Европарламента она перечеркнула имена Метсолы и ее оппонентки Ирен Монтеро и написала на своем бюллетене "НИКОГДА С УКРАИНОЙ", "НИКОГДА ЗА ЛГБТ", "НИКОГДА ЗА ДИКТАТУРУ ЕС".

Несмотря на усилия румынского депутата, Метсола была избрана на второй срок с убедительным большинством голосов.

В своей первой речи в парламенте в среду Шошоаке, которую критиковали за связи с Москвой, обвинила ЕС в разрушении Румынии из-за предоставления помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия Киеву.

Ранее в Румынии предлагали проверять психическое здоровье депутатов после скандального перформанса Шошоакэ.