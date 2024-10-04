В аэропортах и портах французской Корсики из-за забастовки застряли сотни пассажиров

Спор с государством по управлению аэропортами и портами на Корсике привел к спонтанной забастовке, в результате которой сотни людей не могут покинуть остров или причалить к нему.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Спонтанная забастовка заблокировала движение самолетов и морского транспорта с середины дня 3 октября. С тех пор на острове застряли сотни пассажиров, в том числе туристов, многим пришлось ночевать в спортзале, который открыли для них по распоряжению префектуры.

Les ports et aéroports de Corse bloqués par un mouvement social des salariés de la Chambre de commercehttps://t.co/HQrKBi3mYE pic.twitter.com/iQSL4YssK3 Реклама: October 3, 2024

Пассажиры, которых события застали в портах, ночевали прямо в терминале или в своих автомобилях. В дополнение, многие застряли в море на паромах, которым из-за забастовки не дают причалить.

По состоянию на пятницу блокада остается – из аэропорта Бастия-Поретта на восточном побережье будут возможны только три рейса, из аэропорта Кальви на западном берегу – два.

Напомним, в конце сентября пассажиры одного из железнодорожных экспрессов во Франции пять часов простояли среди поля из-за неисправности поезда, после чего их вернули в тот же город.

Во время масштабных наводнений в Центральной Европе в середине сентября в Вене пассажиры круизного судна несколько дней не могли сойти на берег, а украинские ученики-участники международных олимпиад застряли в Австрии из-за отмененных железнодорожных рейсов.

