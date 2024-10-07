Премьер Британии: Война на Ближнем Востоке привела к распространению "мерзкой ненависти"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "мерзкой" ненависть, которая была направлена на евреев и мусульман после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Об этом британский премьер написал в статье для Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

Он призвал все стороны, участвующие в конфликте, "действовать сдержанно и вернуться к политическим, а не военным решениям".

"Пламя этого смертоносного конфликта сейчас грозит поглотить регион. А искры зажигают фитиль в наших собственных общинах здесь, дома", – написал Стармер.

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По словам главы британского правительства, "всегда найдутся те, кто использует конфликт за рубежом для разжигания конфликта здесь".

Стармер подчеркнул, что единственным решением конфликта в Газе является освобождение всех заложников, немедленное прекращение огня и снятие всех ограничений на гуманитарную помощь.

"Но это лишь первые шаги на пути к длительному миру и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян... Нам нужно решение на основе принципа двух государств, когда Израиль наконец будет в безопасности рядом с давно обещанным палестинским государством", – резюмировал он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что "боль остается такой же острой".

А накануне канцлер Германии Олаф Шольц осудил антисемитизм и "слепую ненависть".