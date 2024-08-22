Как пророссийская правящая партия Грузии хочет разорвать с Западом и помириться с РФ

Накануне осенних выборов в правящей партии Грузии "Грузинская мечта", которая начала терять рейтинги, назвали гражданам четыре причины, почему нужно поддержать партию для получения ею конституционного большинства в парламенте.

Среди прочего, они обещают внести изменения в конституцию, что позволит провести формальное объединение с оккупированными территориями. Следует заметить, что если это и произойдет, то, очевидно, на приемлемых для РФ условиях.

О том, как правящая партия Грузии пытается любой ценой усилить свою власть и окончательно разорвать связи с Западом, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко 4 шага до разрыва с Западом: как власти Грузии планируют "узаконить" свою дружбу с Россией. Далее – краткое ее изложение.

"Грузинская мечта", которая в очередной раз призвала граждан проголосовать за нее на выборах в октябре, объявила четыре причины, зачем ей нужно именно конституционное большинство.

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Прежде всего (и это устаревшая идея-фикс нынешней грузинской власти), конституционное большинство необходимо для "качественного оздоровления политической системы". Под этим подразумевается запрет ключевой оппозиционной партии "Единое национальное движение". И не только ее.

Такой план как минимум свидетельствует о том, что и после выборов в партии власти не планируют добиваться взаимопонимания с Западом – запрет большинства (или нескольких ключевых) оппозиционных партий, безусловно, станет красной линией для ЕС и США.

Еще одна красная линия – принятие уже анонсированных "Грузинской мечтой" законопроектов о "борьбе с ЛГБТ-пропагандой". Еще в начале года в партии власти анонсировали такие изменения, заявив о старте общенационального обсуждения необходимости "защиты общества от псевдолиберальной идеологии".

И если тогда это казалось лишь предвыборной манипуляцией грузинских властей, то сейчас выглядит, что в официальном Тбилиси намерены довести этот запрет до конца, тем самым окончательно похоронив возможности взаимопонимания с Западом.

Стоит уточнить, на официальном уровне правящая партия избегает говорить о разрыве с Западом и отказе от курса на членство в ЕС и НАТО.

Впрочем, в заявлении "Грузинской мечты" есть еще один пункт, который выглядит еще более сенсационно.

Речь идет о необходимости внесения изменений в конституцию "в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем".

В заявлении "Грузинской мечты" указано, что "события вокруг Грузии развиваются очень динамично", а потому "в любой момент" надо быть готовыми к возможности восстановить территориальную целостность.

Стоит отметить, что этот пункт предвыборных обещаний "Грузинской мечты" соответствует давно циркулирующим по стране слухам о якобы договоренности Тбилиси с Кремлем о возвращении оккупированных территорий.

Согласно этой гипотезе, восстановление территориальной целостности должно стать "компенсатором" Грузии в обмен на окончательный отказ от прозападного курса. Объединение якобы должно пройти в рамках конфедерации.

Последнее позволяет РФ не только сохранить полный контроль над оккупированными территориями, но и усилить свое влияние на Тбилиси.

И наконец – одну конституционную реформу в "Грузинской мечте" предпочитают оставить в тайне.

Как бы там ни было, а реализовать эти планы возможно только при условии получения конституционного большинства.

Особенностью нынешних выборов является то, что впервые они проходят исключительно по пропорциональной системе. А соответственно, крайне сомнительно, что при условии честных и справедливых выборов "Грузинская мечта" сможет получить столь желанное конституционное большинство.

Но потребностей проводить хотя бы относительно честные выборы у "Грузинской мечты" уже нет...

Подробнее – в материале Юрия Панченко 4 шага до разрыва с Западом: как власти Грузии планируют "узаконить" свою дружбу с Россией.