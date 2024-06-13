Франция: Из ультраправой партии Земмура официально выгнали племянницу Ле Пен

Французского политика Марион Марешаль, которая является племянницей неформального лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, официально выгнали из ультраправой партии Эрика Земмура "Реконкиста" за ее последние заявления с призывом голосовать за кандидатов от "альянса правых".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Ультраправая "Реконкиста" официально исключила Марешаль из своих рядов после того, как она призвала голосовать за кандидатов от "Нацобъединения", чтобы обеспечить лучший результат правых сил на досрочных выборах.

Основатель партии Эрик Земмур назвал ее слова "предательством" и заявил, что она таким образом "самоизгналась" из партии.

Реклама:

Марешаль в своих комментариях заявила, что не видит в своих заявлениях "присоединения" к партии Ле Пен, и что лишь выразила поддержку совместным действиям, поскольку считает, что интересы избирателей нужно поставить выше партийных.

"У нас сейчас есть формирующийся национальный лагерь, который может принести решение. Кто я такая, чтобы этому препятствовать? Если это должно привести к изгнаниям и оскорблениям, пусть будет так", – прокомментировала Марешаль.

Напомним, Марешаль была "первым номером" в списке от политсилы Земмура на выборах в Европарламент и получит мандат.

Она начала свой путь в политике в рядах партии Ле Пен, а перед президентскими выборами 2022 года начала работать с Земмуром, заявив, что у нее есть разногласия с Ле Пен по ряду вопросов.

Это уже вторая политсила, где за последние дни однопартийцы перессорились между собой на фоне эмоциональной подготовки к досрочным выборам после решения президента Франции распустить парламент.

Перед этим раскол произошел в рядах правых "Республиканцев" – лидера партии Эрика Сиотти менее чем за сутки выгнали из партии после предложения альянса с Ле Пен.

Напомним, Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".