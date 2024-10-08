Франция выдворила сына Усамы Бин Ладена за прославление терроризма

Омар Бин Ладен, сын террориста Усамы Бин Ладена, был выслан с территории Франции после того, как в 2023 году "разместил в своих социальных сетях комментарии, которые были прославлением терроризма".

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Новый министр внутренних дел Брюно Ретайо объявил в этот вторник, 8 октября, "административный запрет на въезд на территорию" Омару Бин Ладену, старшему сыну террориста Усамы бин Ладена.

"Префект департамента Орн выдал OQTF (обязательство покинуть территорию Франции) и добился выезда Бин Ладена", – добавил Ретайо.

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По словам министра внутренних дел, Омар Бин Ладен проживает в Орне с 2021 года "как муж гражданки Великобритании", а в 2023 году выступил с комментариями, являющимися прославлением терроризма.

Ранее Франция лишила гражданства 27-летнего мужчину, который в декабре прошлого года совершил смертельное нападение с ножом у Эйфелевой башни.

Суд в Париже в четверг, 3 октября, приговорил к пожизненному заключению 42-летнего Питера Шерифа за участие в преступной террористической организации, которая, в частности, была причастна к смертельному теракту против сатирического журнала Charlie Hebdo.