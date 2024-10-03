У Франції оголосили вирок джихадисту, причетному до теракту проти Charlie Hebdo

Суд у Парижі в четвер, 3 жовтня, засудив до довічного ув’язнення 42-річного Пітера Шерифа за участь у злочинній терористичній організації, яка зокрема була причетна до смертельного теракту проти сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Шерифа в Парижі три тижні судили за злочини, пов'язані з тероризмом, імовірно скоєні в період з 2011 по 2018 рік, а також за викрадення трьох французьких гуманітарних працівників у Ємені.

Шериф, також відомий як Абу Хамза, воював у лавах екстремістського угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові", поки не був заарештований у Джибуті у 2018 році.

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Йому не було висунуто офіційних звинувачень у зв'язку з нападом на Charlie Hebdo, але вважається, що він знав про план здійснення теракту та підтримував контакти з одним із нападників – Шерифом Куаші.

Суддя погодився призначити Шерифу довічне ув'язнення без можливості перегляду вироку протягом 22 років, як того й вимагали прокурори.

Шериф, який протягом усього судового процесу користувався своїм правом зберігати мовчання, зізнався лише у причетності до викрадення французьких гуманітарних працівників у Ємені й тому, що служив "перекладачем" для терористичної групи.

У січні 2015 року у Парижі сталась серія терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Під час нападу убили 12 людей, зокрема відомих карикатуристів, і двох поліцейських.

Судовий процес стосовно цих нападів став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Обвинувальні вироки оголосили у грудні 2020 року.