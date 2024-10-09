США решают, переносить ли "Рамштайн", где должен был председательствовать Байден

В Пентагоне заявили, что США сейчас решают, переносить ли заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), на котором должен был председательствовать президент США Джо Байден.

Об этом во время брифинга сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

Представительнице Пентагона задали вопрос, рассматривается ли возможность объединить заседание Контактной группы со встречей министров обороны стран НАТО 17-18 октября, на что Сингх ответила, что этот вопрос еще решается.

"Мы сейчас только выясняем этот вопрос. Поэтому, когда будет больше обновлений, я обязательно сообщу. Но президент отменил свою поездку сегодня утром. Итак, мы работаем над этими деталями. Когда у нас будет больше информации, мы ее предоставим", – отметила она.

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Сингх также добавила, что Пентагон работает над тем, как отмена Байденом поездки в Германию скажется на расписании главы ведомства Ллойда Остина.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс также добавила, что США сейчас прорабатывают возможный формат проведения "Рамштайна".

"Учитывая то, что поездка была отменена сегодня, мы все еще работаем над тем, как именно может состояться встреча в Рамштайн. Наша приверженность Украине была важной частью этого процесса, и она остается непоколебимой", – приводит ее слова Reuters.

Предполагалось, что Байден в Германии будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября, которая впервые лично соберется на уровне лидеров.

Однако накануне стало известно, что Байден отменил визит в Германию из-за ожидания мощного урагана "Милтон", который должен накрыть южное побережье США.

На этой встрече президент Владимир Зеленский планировал представить "план победы " государствам-союзникам.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.