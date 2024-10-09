США вирішують, чи переносити "Рамштайн", де мав головувати Байден

У Пентагоні заявили, що США наразі вирішують, чи переносити засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), на якому мав головувати президент США Джо Байден.

Про це під час брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Представниці Пентагону поставили питання, чи розглядається можливість об'єднати засідання Контактної групи із зустріччю міністрів оборони країн НАТО 17-18 жовтня, на що Сінгх відповіла, що це питання ще вирішується.

"Ми зараз тільки з'ясовуємо це питання. Тож, коли буде більше оновлень, я обов'язково повідомлю. Але президент скасував свою поїздку сьогодні вранці. Отже, ми працюємо над цими деталями. Коли у нас буде більше інформації, ми її надамо", – зазначила вона.

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Сінгх також додала, що Пентагон працює над тим, як скасування Байденом поїздки до Німеччини позначиться на розкладі очільника відомства Ллойда Остіна.

Своєю чергою заступниця речниці Білого дому Емілі Сімонс також додала, що США наразі опрацьовують можливий формат проведення "Рамштайну".

"З огляду на те, що поїздка була скасована сьогодні, ми все ще працюємо над тим, як саме може відбутися зустріч у Рамштайні. Наша прихильність до України була важливою частиною цього процесу, і вона залишається непохитною", – наводить її слова Reuters.

Передбачалось, що Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон", який має накрити південне узбережжя США.

На цій зустрічі президент Володимир Зеленський планував представити "план перемоги" державам-союзникам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.