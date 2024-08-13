Президент Финляндии: Китай сотрудничает в расследовании повреждения Balticconnector

Финский президент Александер Стубб заявил, что в рамках расследования по делу повреждения подводного газопровода Balticconnector удалось наладить коммуникацию с Китаем, чье судно может быть причастно к инциденту.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 13 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Стубб заявил, что на официальном уровне "мы с самого начала вели диалог с китайцами, и меня еженедельно информировали о состоянии этих дискуссий". Он добавил, что с властями Китая в этом смысле налажена хорошая коммуникация и сотрудничество.

"Сейчас китайские СМИ сообщили о передвижении NewNew Polar Bear. Расследование все еще продолжается", – отметил президент Финляндии, имея в виду то, что Пекин признал причастность своего судна к возможному повреждению газопровода.

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Повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, было обнаружено в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября 2023 года. Также был поврежден телекоммуникационный кабель.

Главной версией расследования считалось повреждение якорем китайского торгового судна New New Polar Bear, которое шло в Санкт-Петербург и проходило над газопроводом. На морском дне обнаружили следы от якоря, сам оторванный якорь также обнаружили неподалеку от места разрыва трубы. Судно заметили на стоянке в Петербурге без второго якоря.

В Финляндии заявили, что расследование инцидента с Balticconnector до сих пор продолжается, его результаты объявят не раньше осени.