Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы сделали больше, чем любая другая страна

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне напомнил о своей просьбе к Варшаве о передаче истребителей МиГ.

Заявление Сикорского приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Комментируя слова Зеленского, глава польского МИД указал на объемы предоставленной его страной помощи, а также тот факт, что Россия угрожает и Польше.

"Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую помощь, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна", – сказал он.

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Сикорский напомнил, что через восточную границу стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты".

"Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно", – добавил он.

Накануне Зеленский напомнил, что Украина до сих пор хотела бы получить от Польши истребители МиГ-29, однако польская сторона пока не предоставляет эти самолеты.

В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил о возможности передачи МиГов Украине, если Польша "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.