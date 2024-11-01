Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів президенту України Володимиру Зеленському, який напередодні нагадав про своє прохання до Варшави щодо передачі винищувачів МіГ.

Заяву Сікорського наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи слова Зеленського, очільник польського МЗС вказав на обсяги наданої його країною допомоги, а також той факт, що Росія загрожує й Польщі.

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна", – сказав він.

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Сікорський нагадав, що через східний кордон стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

"Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам також загрожує Росія, і не все можливо", – додав він.

Напередодні Зеленський нагадав, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.