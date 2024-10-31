Зеленский напомнил, что Украина до сих пор ждет МиГи от Польши

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина до сих пор хотела бы получить от Польши истребители МиГ-29, однако польская сторона пока не предоставляет эти самолеты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, передает Укринформ.

Зеленский рассказал о договоренности с НАТО, которая бы предусматривала появление в Польше миссии по патрулированию воздушного пространства по примеру стран Балтии.

"Мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, то есть как у наших балтийских друзей, которые не имеют своих самолетов, а имеют такую миссию. Мы договорились об этом, но после этого передала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", – отметил президент.

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Он также рассказал о консультациях с Польшей по сбиванию российских ракет, которые летят в сторону польской территории.

"Мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилище... У нас нет соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилище. Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что мы готовы сбивать, если мы не будем в этом решении одни, если НАТО нас поддержит", – резюмировал Зеленский.

В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил о возможности передачи МиГов Украине, если Польша "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.