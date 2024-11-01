В декабре польский перевозчик планирует запустить новый маршрут Варшава – Ковель

Польский частный железнодорожный перевозчик SKPL Cargo планирует запустить пассажирское сообщение между Варшавой и Ковелем в Волынской области в декабре 2024 года.

Об этом проинформировал портал Rynek Kolejowy, передает "Европейская правда".

Как отметил портал, польское управление железнодорожного транспорта получило заявку от SKPL на запуск коммерческого пассажирского сообщения по маршруту Варшава-Восточная – Дорохуск (граница) – Варшава-Восточная.

Отмечается, что это часть маршрута из Варшавы в Ковель, где оператор хочет осуществлять пассажирские перевозки.

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Как проинформировал портал, 18 октября были выполнены все требования законодательства, необходимые для обнародования неконфиденциальной информации о запуске маршрута.

Следовательно, перевозчик заявил о готовности предоставлять услугу в течение пяти лет – с 15 декабря 2024 года до 14 декабря 2029 года.

Польский коммерческий перевозчик планирует ездить в Ковель раз в день, отправляясь из Варшавы в 15:05, прибывая в Дорохуск через Люблин и Хелм в 18:30, а затем – продолжая путь в Ковель.

Мапа: Google Maps

В обратную сторону поезд должен отправляться со станции Дорохуск в 02:45 ночи и прибывать в Варшаву в 06:15 утра. Остановки запланированы на станциях Пилява, Демблин, Пулавы, Люблин-Главный, Свидник-Място и Хелм.

Как известно, еще в октябре 2023 года SKPL запустила маршрут между Варшавой и пограничным городом Рава-Русская во Львовской области.

В начале октября 2024 года сообщалось, что у Украины и Словакии есть планы по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену.