Украина и Словакия планируют запустить поезд Киев-Братислава с вагонами в Вену
У Украины и Словакии есть планы по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо в Закарпатье в понедельник, сообщает "Европейская правда".
Шмыгаль напомнил, что во время предыдущих встреч Украина и Словакия договорились о запуске прямого пассажирского железнодорожного сообщения Киев – Кошице, что было инициативой Словакии.
"Планируем запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев – Братислава с продолжением в Вену, с пересадкой на станции Чоп", – сообщил премьер.
Он добавил, что обсуждают также развитие трансграничного железнодорожного маршрута Чоп – Чьерна-над-Тисой.
Также Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов калибра 155 мм в Словакии.