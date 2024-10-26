В США собираются сохранить присутствие в Красном море для защиты судов от хуситов

В США намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По его словам, присутствие США в Красном море "остается стабильным".

"Мы работаем в Красном море вместе с коалицией из около 20 других стран, чтобы в дальнейшем сбивать ракеты и беспилотники, которыми хуситы продолжают обстреливать коммерческое судоходство", – подчеркнул представитель администрации США.

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Он подчеркнул, что возможности Соединенных Штатов "продолжают быть значительными".

Кирби также сослался на предыдущие заявления главы Пентагона Ллойда Остина, который говорил, что американская сторона "делает и будет делать все возможное, чтобы снизить способности хуситов".

Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовское MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти.

4 октября американские и британские военные нанесли удары по более чем десятку объектов боевиков хуситов в Йемене.

Также 18 октября военные силы США, включая бомбардировщики B-2, ударили по складам оружия, которые связаны с боевиками-хуситами в Йемене.