Маск пожертвовал уже около $119 млн в поддержку Трампа
Американский миллиардер Илон Маск в первой половине октября пожертвовал около 44 млн долларов США своему суперкомитету, поддерживающему Дональда Трампа на президентских выборах.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters, обнародовав в четверг данные федеральной избирательной комиссии.
Предварительные данные свидетельствовали, что Маск передал комитету PAC America около 75 млн долларов за три месяца – с июля по сентябрь. Таким образом общая сумма его взноса составила 119 млн долларов США.
Отдельно кампания Трампа сообщила, что потратила более 88 млн долларов на рекламу в первой половине месяца, что оставляло 36 млн долларов на счету для финального этапа кампании. Кампания Трампа за этот период собрала 16 млн долларов.
Кампания Камалы Харрис, которая за последние месяцы собрала больше средств, чем кампания Трампа, и превысила ее расходы, в начале октября сообщила, что потратила на рекламу более 130 млн долларов.
Кампания Харрис собрала 97 млн долларов в течение первой половины месяца и имела 119 млн долларов в банке по состоянию на 16 октября.
Ранее Маск объявил, что будет платить до 1 млн долларов в день случайному человеку из Пенсильвании среди тех, кто подпишет его петицию накануне выборов 5 ноября.
Министерство юстиции направило письмо с предупреждением о том, что такие раздачи денег могут нарушать федеральный закон, сообщает в среду CNN.