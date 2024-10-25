Маск пожертвовал уже около $119 млн в поддержку Трампа

Американский миллиардер Илон Маск в первой половине октября пожертвовал около 44 млн долларов США своему суперкомитету, поддерживающему Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters, обнародовав в четверг данные федеральной избирательной комиссии.

Предварительные данные свидетельствовали, что Маск передал комитету PAC America около 75 млн долларов за три месяца – с июля по сентябрь. Таким образом общая сумма его взноса составила 119 млн долларов США.

Отдельно кампания Трампа сообщила, что потратила более 88 млн долларов на рекламу в первой половине месяца, что оставляло 36 млн долларов на счету для финального этапа кампании. Кампания Трампа за этот период собрала 16 млн долларов.

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Кампания Камалы Харрис, которая за последние месяцы собрала больше средств, чем кампания Трампа, и превысила ее расходы, в начале октября сообщила, что потратила на рекламу более 130 млн долларов.

Кампания Харрис собрала 97 млн долларов в течение первой половины месяца и имела 119 млн долларов в банке по состоянию на 16 октября.

Ранее Маск объявил, что будет платить до 1 млн долларов в день случайному человеку из Пенсильвании среди тех, кто подпишет его петицию накануне выборов 5 ноября.

Министерство юстиции направило письмо с предупреждением о том, что такие раздачи денег могут нарушать федеральный закон, сообщает в среду CNN.