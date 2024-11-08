У Орбана говорят, что Трамп должен позвонить Путину, чтобы ускорить завершение войны

Политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан считает, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп должен позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg в кулуарах во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, передает "Европейская правда".

Орбан уверен, что как только представится возможность – все каналы связи с Россией должны быть восстановлены.

Комментируя заявления Трампа о способности "завершить войну за 24 часа", советник венгерского премьера сказал, что это, вероятно, будет трудным процессом.

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"Миротворческий процесс – это, с дипломатической точки зрения, очень сложный вопрос, который должен заключаться, прежде всего, в восстановлении каналов связи, а затем – в разговоре о краткосрочном прекращении огня. Чем раньше мы это начнем, тем лучше для всех", – считает он.

По его словам, венгерский и американский лидеры, которые неоднократно хвастались дружескими отношениями, уже поговорили по телефону после победы Трампа на выборах.

Как известно, это событие венгерский премьер-министр отметил сообщением в соцсетях о совместных с Трампом "больших планах", не уточнив подробностей.

Балаж Орбан пояснил, что эти планы предусматривают отличный от нынешнего подход Европы в отношении Украины.

Агентство отметило, что Виктор Орбан уже высказал идею пересмотра принятого G7 кредита для Украины в размере $50 млрд, который был одобрен несмотря на неоднократные попытки Венгрии торпедировать его в ЕС.

Советник венгерского премьера предсказал, что после вступления Трампа в должность США могут пересмотреть договоренность:

"Другой образ мышления требует другого управления активами с американской стороны", – подытожил он.

Напомним, после саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.

Накануне Трамп допустил, что может поговорить с Путиным, а российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Сделал он это якобы "через знакомых".