В партии Шольца призвали его уступить место Писториусу

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца начали звучать открытые призывы к канцлеру не баллотироваться на должность повторно, а позволить своему однопартийцу, министру обороны Борису Писториусу стать кандидатом в канцлеры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С призывом выступили Маркус Шрайбер и Тим Штоберок из родного города Шольца Гамбурга, оба являются членами городского парламента.

Двое социал-демократов утверждают, что негативный имидж Шольца среди населения больше не может улучшиться, и Шольц должен уступить место Писториусу, чтобы партия не потерпела крах на выборах.

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"Он (Шольц) не сможет развеять негативное впечатление, которое сложилось у людей о нем, в короткой предстоящей парламентской избирательной кампании в конкуренции с Мерцом (лидером главной оппозиционной партии ХДС. – Ред.). Хорошо, что у нас есть Борис Писториус, который может передать новую уверенность и выступает за действия и четкую речь!

С ним, который уже давно является самым популярным немецким политиком, в роли нашего кандидата на пост канцлера наши шансы стать сильнейшей партией или, по крайней мере, достичь гораздо лучших результатов значительно возрастают", – убеждены гамбургские депутаты.

Они настаивают, что Шольц должен предложить Бориса Писториуса в качестве кандидата от СДПГ на пост канцлера и таким образом оказать услугу стране.

"Писториус прав, говоря, что Германия должна стать пригодной для войны и что без безопасности ничто не является возможным", – добавили депутаты.

Сейчас, несмотря на развал правительства Шольца, его Социал-демократическая партия планирует оставить действующего канцлера своим главным кандидатом на предстоящих выборах.

Опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за скорые досрочные выборы. Также опросы прогнозируют лучший результат на выборах главной оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

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