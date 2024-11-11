В России заочно арестовали судью МУС, выдавшего ордер на арест Шойгу
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда Хайкеля Бен Махфуда.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Медиазона".
В России против Бен Махфуда возбудили уголовное дело о незаконном взятии под стражу (часть 2 статьи 301 Уголовного кодекса РФ), которая предусматривает максимальное наказание до четырех лет колонии.
Бен Махфуд в составе коллегии из трех судей Международного уголовного суда выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
Это не первый случай, когда Россия, которая не признает юрисдикции МУС, мстит его судьям.
В прошлом году МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Гофманского и судью МУС Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей при главе РФ Марии Львовой-Беловой.
Кроме того, следственный комитет России мая заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.