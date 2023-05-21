Следком РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору Международного уголовного суда

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента РФ и российского детского омбудсмена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

"В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых приняты постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтали", – сообщает СК РФ.

Действия прокурора следствие квалифицировало по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, в целях осложнения международных отношений).

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, в целях осложнения международных отношений).

Осуждение по этим статьям наказывается тюремным заключением на срок до 12 лет.

"Кроме этого, обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск. Расследование уголовного дела, в частности в отношении других вышеупомянутых фигурантов, продолжается", – заявили в ведомстве.

В пятницу стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана по неназванной уголовной статье.

После этого Ассамблея государств-участников Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд, выразила обеспокоенность из-за объявления в России в розыск прокурора МУС.