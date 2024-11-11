У Росії заочно арештували суддю МКС, який видав ордер на арешт Шойгу

Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду Хайкеля Бен Махфуда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Медиазона".

У Росії проти Бен Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту (частина 2 статті 301 Кримінального кодексу РФ), яка передбачає максимальне покарання до чотирьох років колонії.

Бен Махфуд у складі колегії з трьох суддів Міжнародного кримінального суду видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергєя Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

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Це не перший випадок, коли Росія, яка не визнає юрисдикції МКС, мститься його суддям.

Минулого року МВС Росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду Пйотра Гофманського та суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей при главі РФ Марії Львової-Бєлової.

Крім того, слідчий комітет Росії травня заочно висунув обвинувачення і оголосив у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.