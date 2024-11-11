У Росії заочно арештували суддю МКС, який видав ордер на арешт Шойгу
Басманний районний суд Москви заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду Хайкеля Бен Махфуда.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Медиазона".
У Росії проти Бен Махфуда порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту (частина 2 статті 301 Кримінального кодексу РФ), яка передбачає максимальне покарання до чотирьох років колонії.
Бен Махфуд у складі колегії з трьох суддів Міжнародного кримінального суду видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергєя Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.
Це не перший випадок, коли Росія, яка не визнає юрисдикції МКС, мститься його суддям.
Минулого року МВС Росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду Пйотра Гофманського та суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей при главі РФ Марії Львової-Бєлової.
Крім того, слідчий комітет Росії травня заочно висунув обвинувачення і оголосив у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.