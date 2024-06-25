Судді МКС видали ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт нині колишнього міністра оборони Росії Сергєя Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з відповідною заявою суду.

Рішення винесли судді Росаріо Сальваторе Айтала (головуючий), Серхіо Херардо Угальде Годінес та Хайкель Бен Махфуа "у зв'язку з ситуацією в Україні за ймовірні міжнародні злочини, скоєні у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".

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"На час інкримінованих діянь кожен із них, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин, що полягає у здійсненні нападів на цивільні об'єкти (стаття 8(2)(b)(ii) Римського статуту), воєнний злочин, що полягає у заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам (стаття 8(2)(b)(iv) Римського статуту), а також злочин проти людяності, що полягає у нелюдських діях, передбачений статтею 7(1)(k) Римського статуту", – заявили у суді.

Обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

"Палата досудового розслідування II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", – повідомили у суді

Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по численних електростанціях та підстанціях у різних місцях України.

Палата попереднього провадження II також визначила, що кампанія російських ударів є способом поведінки, що полягає у неодноразовому вчиненні актів проти цивільного населення, які здійснюються відповідно до державної політики, у розумінні статті 7 Статуту.

"Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрювані умисно заподіяли сильні страждання або серйозні тілесні ушкодження, а також шкоду психічному або фізичному здоров'ю, а отже, несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності та інші нелюдські діяння, як це визначено у статті 7(1)(k) Римського статуту", – наголосили у суді.

Зміст ордерів видано під грифом "таємно" з метою захисту свідків та забезпечення безпеки розслідування.

"Однак, беручи до уваги, що поведінка, подібна до тієї, про яку йдеться в ордерах на арешт, і яка є порушенням міжнародного гуманітарного права, як видається, триває, Палата вважає, що поінформованість громадськості про ці ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, передбачених статтею 58(1)(b)(iii) Римського статуту", – додали у суді.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Йдеться про командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ Сергєя Кобилаша і командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт лідера РФ Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Згодом Росія розірвала усі зв'язки з Міжнародним кримінальним судом. Слідчий комітет Росії висунув обвинувачення прокурору і судді МКС.

Після цього МВС Росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду Пйотра Гофманського. Також суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей при главі РФ Марії Львової-Бєлової, оголосили в розшук за статтею КК РФ.