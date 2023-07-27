Россия объявила в розыск судью МУС, которая выдала ордер на арест Путина

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Акане, которая выдала ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на данные МВД РФ.

В базе российского министерства сказано, что Томоко Акане "разыскивается по статье УК России". По какой именно статье, в карточке розыска не указывается.

Томоко Акане фото: International Criminal Court

Акане стала второй судьей МУС, объявленной в розыск в России. В прошлом месяце в базе данных появился судья Розарио Сальваторе Айтала.

В мае Министерство внутренних дел России также объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-участницу Международного уголовного суда.

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