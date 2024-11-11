CNN: Илон Маск не заинтересован получить должность в будущей администрации Трампа

Миллиардер Илон Маск, скорее всего, не получит должность в будущей администрации Дональда Трампа, хотя его влияние на избранного президента США растет.

Об этом стало известно телеканалу CNN от источников, сообщает "Европейская правда".

По данным телеканала, Маску публично предлагали возглавить комиссию по эффективности для сокращения расходов в федеральном правительстве.

Однако источник, знакомый с разговорами вокруг Маска, заявил, что вряд ли он вообще захочет занять должность в правительстве, учитывая, что это будет означать для его роли в возглавляемых им компаниях.

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В то же время источники телеканала отмечают, что Маск имеет большое влияние на Трампа.

Миллиардера видели на курорте в Палм-Бич почти ежедневно с тех пор, как Трамп победил на выборах на прошлой неделе.

В некоторые вечера он ужинал с ним во внутреннем дворике, а в воскресенье проводил время с семьей на поле для гольфа.

Маск присутствовал в комнате, когда несколько мировых лидеров звонили Трампу, а также участвовал в принятии кадровых решений.

Источники рассказывали, что Трамп "очарован" Маском.

"Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так много", – сказал избранный президент во время своей победной речи рано утром в прошлую среду.

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.

Недавно стало известно, что миллиардер участвовал в телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.