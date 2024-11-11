Премьер Нидерландов требует жестких действий после нападения на израильских болельщиков

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии, после нападения на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

На пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что нападение в Амстердаме "было чистым антисемитизмом", назвал события "невыносимыми", "шокирующими", "недостойными Нидерландов", а виновных – "морально абсолютно деградировавшими".

В то же время Схооф подчеркнул, что и некоторые израильские болельщики вели себя неправильно – после того, как местные СМИ опубликовали видео их агрессивного поведения.

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"Война в Газе и израильские бомбардировки не являются оправданием для такого поведения. Ничто не может быть оправданием для охоты на евреев", – добавил он.

По словам главы правительства Нидерландов, инцидент в Амстердаме показал проблемы с интеграцией прибывших, что потребует долгосрочных решений, а также необходимость более конкретных мер против антисемитизма.

Одна из них, которую предложил лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс, – отмена гражданства за преступление антисемитизма. Схооф не исключил, что такое решение могут принять, но сослался на необходимость одобрения парламента.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

После инцидента в Амстердаме в Париже хотят привлечь тысячи правоохранителей для мер безопасности во время футбольного матча между командами Франции и Израиля, который запланирован на четверг.